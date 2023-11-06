UFC 295: как и где смотреть трансляцию боев турнира в России

UFC 295 пройдет в ночь на 12 ноября

Турнир UFC 295 пройдет в Нью-Йорке (США) на арене Медисон-сквер-гарден в ночь на 12 ноября.

Изначально главным событием вечера UFC 295 должен был стать поединок в тяжелом весе Джон Джонс — Стипе Миочич. 25 октября стало известно, что этот бой не состоится из-за травмы Джонса.

Таким образом, главным событием вечера станет поединок в полутяжелом весе между Алексом Перейрой и Иржи Прохазкой. В соглавном бою вечера Сергей Павлович подерется с Томом Аспиналлом.

Трансляция турнира UFC 295 будет доступна на UFC Fight Pass. Поединки основного карда покажет телеканал «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Онлайн-трансляция всех боев турнира UFC 295 также будет доступна на сайте «СЭ».

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