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Сегодня, 06:00

UFC 295: началась трансляция главного карда турнира в прямом эфире

На арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) начались поединки основного карда UFC 295
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Иржи Прохазка.
Фото Global Look Press
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В Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон Сквер Гарден» начались поединки основного карда турнира UFC 295. Зрители увидят пять поединков. Главным событием вечера ММА станет бой в полутяжелом весе между Алексом Перейрой и Иржи Прохазкой. В соглавном событии Сергей Павлович выйдет против Тома Аспиналла.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 295. Телеканал «Матч! Боец» и платформа UFC Fight Pass уже транслируют вечер ММА (для просмотра необходимо иметь платную подписку). Бесплатно можно посмотреть основной кард UFC 295 на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Эфир уже начался. Главный бой ожидается в 8.00 по московскому времени, а соглавный — в 7.30 мск.

Бой Павловича с британцем за титул и чемпионский поединок Прохазка — Перейра: вся информация о турнире UFC 295

Алекс Перейра
Иржи Прохазка
Сергей Павлович
Том Аспиналл
UFC
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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