UFC 295: началась трансляция турнира в прямом эфире

В Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон Сквер Гарден» начался турнир UFC 295. В общей сложности зрители увидят 12 поединков.

В главном событии вечера ММА состоится бой в полутяжелом весе между Алексом Перейрой и Иржи Прохазкой. В соглавном событии Сергей Павлович проведет поединок с Томом Аспиналлом. Главный бой ожидается в 8.00 по московскому времени, а соглавный — в 7.30 мск.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 295. Телеканал «Матч! Боец» и платформа UFC Fight Pass начали показ раннего предварительного карда (для просмотра необходимо подключить платную подписку). Основной кард бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Начнется эфир в 6.00 по московскому времени.

Бой Павловича с британцем за титул и чемпионский поединок Прохазка — Перейра: вся информация о турнире UFC 295