Турнир UFC 295 пройдет на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) в ночь на воскресенье, 12 ноября. Главным событием вечера станет поединок в полутяжелом весе между Алексом Перейрой и Иржи Прохазкой. В соглавном событии Сергей Павлович проведет поединок с Томом Аспиналлом. Главный бой ожидается в 8.00 по московскому времени, а соглавный — в 7.30 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 295. Основной кард бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляцию турнира в полном объеме можно посмотреть на телеканале «Матч! Боец». Также следить за UFC 295 в прямом эфире и в записи можно в официальном приложении UFC Fight Pass. Начало трансляции прелимов — в 2.00 мск, основной кард стартует в 6.00 мск.

Бой Павловича с британцем за титул и чемпионский поединок Прохазка — Перейра: вся информация о турнире UFC 295