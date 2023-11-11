Английский боец ММА Том Аспинэлл проведет поединок с россиянином Сергеем Павловичем за титул временного чемпиона в тяжелом весе UFC на турнире UFC 295 12 ноября. Вечер смешанных единоборств пройдет в Нью-Йорке (США) на территории арены «Мэдисон-сквер-гарден». Начало — в 02.00 по московскому времени.

Бой Павлович — Аспинэлл начнется примерно в 7.30 мск 12 ноября. Посмотреть видеотрансляцию противостояния UFC 295 можно будет по подписке в сервисе UFC Fight Pass и бесплатно на канале «Матч ТВ».

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция самых интересных событий турнира UFC 295.

На счету 30-летнего Аспинэлла (более распространено написание Аспиналл. — Прим. «СЭ») — 13 побед и три поражения в ММА. У 31-летнего Павловича — 18 побед и одно поражение.

Ознакомиться с основной информацией о турнире UFC 295 (интервью, прогнозы, профайлы бойцов) можно по ссылке на сайте «СЭ».