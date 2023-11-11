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UFC 295 Павлович — Аспинэлл: когда бой и как смотреть прямую трансляцию бесплатно

Поединок UFC 295 в США Павлович — Аспинэлл начнется около 7.30 мск 12 ноября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Боец ММА Том Аспиналл.
Том Аспинэлл.
Фото Global Look Press
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Английский боец ММА Том Аспинэлл проведет поединок с россиянином Сергеем Павловичем за титул временного чемпиона в тяжелом весе UFC на турнире UFC 295 12 ноября. Вечер смешанных единоборств пройдет в Нью-Йорке (США) на территории арены «Мэдисон-сквер-гарден». Начало — в 02.00 по московскому времени.

Бой Павлович — Аспинэлл начнется примерно в 7.30 мск 12 ноября. Посмотреть видеотрансляцию противостояния UFC 295 можно будет по подписке в сервисе UFC Fight Pass и бесплатно на канале «Матч ТВ».

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция самых интересных событий турнира UFC 295.

На счету 30-летнего Аспинэлла (более распространено написание Аспиналл. — Прим. «СЭ») — 13 побед и три поражения в ММА. У 31-летнего Павловича — 18 побед и одно поражение.

Ознакомиться с основной информацией о турнире UFC 295 (интервью, прогнозы, профайлы бойцов) можно по ссылке на сайте «СЭ».

Сергей Павлович&nbsp;&mdash; Том Аспиналл. Бой Павловича с британцем за титул и чемпионский поединок Прохазка — Перейра: вся информация о турнире UFC 295

Сергей Павлович
Том Аспиналл
UFC
ММА
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