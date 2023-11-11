UFC 295: во сколько бой Павловича и где смотреть прямой эфир бесплатно в России

Российский тяжеловес ММА Сергей Павлович проведет поединок с представителем Англии Томом Аспиналлом на турнире UFC 295 в ночь на 12 ноября. Бойцы сразятся за временный титул в своем дивизионе. Спортсмены появятся в октагоне около 07.30 по московскому времени.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию боя Павлович — Аспиналл можно будет на «Матч ТВ» на сайте matchtv.ru и на ТВ. Телеканал покажет в прямом эфире поединки основного карда с 06.00 мск. Посмотреть бои UFC 295 также можно по подписке в сервисе UFC Fight Pass.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию самых интересных моментов боя Аспиналла с Павловичем.

Основная информация о турнире UFC 295 и поединках Павлович — Аспиналл, Иржи Прохазка — Алекс Перейра доступна по ссылке «СЭ».

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