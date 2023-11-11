UFC 295: время начала прямого эфира и трансляция боев бесплатно в России

UFC 295 пройдет на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) в ночь на 12 ноября

Турнир UFC 295 пройдет на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) в ночь на 12 ноября. Главным событием вечера станет бой в полутяжелом весе между Алексом Перейрой и Иржи Прохазкой. В соглавном бою Сергей Павлович подерется с Томом Аспиналлом. Прелимы стартуют в 2.00 по московскому времени, основной кард запланирован на 6.00 мск.

Трансляцию турнира в полном объеме можно посмотреть на телеканале «Матч! Боец», основной кард будет доступен на телеканале «Матч ТВ». Также следить за UFC 295 можно в официальном приложении UFC Fight Pass.

Вся информация о турнире UFC 295 размещена на нашем сайте.

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