UFC 296 пройдет в Лас-Вегасе (США) в ночь на 17 декабря

Турнир UFC 296 пройдет в Лас-Вегасе (США) в ночь на 17 декабря. В главном событии вечера Леон Эдвардс сразится с Колби Ковингтоном. Вечер смешанных единоборств начнется в 02.00 по московскому времени с раннего предварительно карда. Основной кард ожидается в 06.00 мск.

Полный кард турнира UFC 296

Основной кард

Леон Эдвардс — Колби Ковингтон

Александр Пантожа — Брэндон Ройвал

Шавкат Рахмонов — Стивен Томпсон

Тони Фергюсон — Пэдди Пимблетт

Висенте Люке — Иэн Мачадо Гэрри

Предварительный кард

Джош Эмметт — Гига Чикадзе

Ирэн Алдана — Кэрол Роса

Коди Гарбрандт — Брайан Келлехер

Кейси О'Неилл — Ариани Липски

Ранний предварительный кард

Алонзо Менфилд — Дастин Джейкоби

Тагир Уланбеков — Коди Дарден

Андре Фили — Лукас Алмейда

Мартин Будай — Шамиль Газиев

Рэнди Браун — Муслим Салихов

Трансляцию основного карда в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Турнир в полном объеме будет доступен на телеканале «Матч Боец» и на платформе UFC Fight Pass.

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