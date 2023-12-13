Сегодня, 16:00
Турнир UFC 296 пройдет в Лас-Вегасе (США) в ночь на 17 декабря. В главном событии вечера Леон Эдвардс сразится с Колби Ковингтоном. Вечер смешанных единоборств начнется в 02.00 по московскому времени с раннего предварительно карда. Основной кард ожидается в 06.00 мск.
Леон Эдвардс — Колби Ковингтон
Александр Пантожа — Брэндон Ройвал
Шавкат Рахмонов — Стивен Томпсон
Тони Фергюсон — Пэдди Пимблетт
Висенте Люке — Иэн Мачадо Гэрри
Джош Эмметт — Гига Чикадзе
Ирэн Алдана — Кэрол Роса
Коди Гарбрандт — Брайан Келлехер
Кейси О'Неилл — Ариани Липски
Алонзо Менфилд — Дастин Джейкоби
Тагир Уланбеков — Коди Дарден
Андре Фили — Лукас Алмейда
Мартин Будай — Шамиль Газиев
Рэнди Браун — Муслим Салихов
Трансляцию основного карда в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Турнир в полном объеме будет доступен на телеканале «Матч Боец» и на платформе UFC Fight Pass.
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