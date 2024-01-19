UFC 297: где смотреть трансляцию боев турнира

В ночь на 21 января пройдет турнир UFC 297 в Торонто

В ночь с 20 на 21 января в канадском городе Торонто на территории спортивного комплекса «Scotiabank Arena» пройдет турнир UFC 297. В главном событии вечера смешанных единоборств чемпион UFC в среднем весе из США Шон Стрикленд будет защищать титул в бою с представителем ЮАР Дрикусом дю Плесси.

UFC 297 начнется в 02.30 по московскому времени. Смотреть видеотрансляцию турнира в Канаде можно будет в прямом эфире на канале «Матч Боец» (с 02.30), а также по подписке в сервисе UFC Fight Pass.

На канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru трансляцию UFC 297 начнут показывать с 06.00 мск.

Основной кард турнира UFC 297 в Торонто

Шон Стриклэнд (28-5) — Дрикус Дю Плесси (20-2)

Ракель Пеннингтон (15-8) — Майра Буэно Силва (10-2-1)

Нил Мэгни (28-11) — Майк Мэлотт (10-1-1)

Крис Кертис (30-10) — Марк-Андре Баррио (16-6)

Арнольд Аллен (19-2) — Мовсар Евлоев (17-0)

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 297 в Торонто в ночь на 21 января.

UFC: расписание и главные бои турниров зимой 2024 года