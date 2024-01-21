UFC 297: Дю Плесси стал новым чемпионом UFC, Евлоев победил Аллена и другие результаты турнира

В Торонто, Канада, завершился первый номерной турнир UFC в 2024 году, в главном бою которого южноафриканский средневес Дрикус дю Плесси (21-2) завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе, одолев американца Шона Стрикленда (28-6) раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47). Приводим результаты всех боев турнира.

Основные бои:

Средний вес (бой за титул): Дрикус дю Плесси (ЮАР) победил Шона Стрикленда (США) — Раздельное решение судей (47-48, 48-47, 48-47).

Легчайший вес (бой за титул): Ракель Пеннингтон (США) победила Майру Буэно Сильву (Бразилия) — Единогласное решение судей (49-46, 49-46, 49-45).

Полусредний вес: Нил Магни (США) победил Майка Мэлотта (Канада) — TKO, 3-й раунд.

Средний вес: Крис Кертис (США) победил Марка-Андре Баррио (Канада) — Раздельное решение судей (30-27, 28-29, 30-27).

Полулегкий вес: Мовсар Евлоев (Россия) победил Арнольда Аллена (Великобритания) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).

Предварительные бои:

Легчайший вес: Гаррет Армфилд (США) победил Брэда Катона (Канада) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).

Полулегкий вес: Шон Вудсон (США) победил Шарля Журдена (Канада) — Раздельное решение судей (28-29, 29-28, 29-28).

Легчайший вес: Рамон Таверас (США) победил Сергея Сидея (Канада) — Раздельное решение судей (28-29, 29-28, 29-28).

Минимальный вес: Джиллиан Робертсон (Канада) победила Поляну Виану (Бразилия) — TKO, 2-й раунд.

Ранние предварительные бои:

Полулегкий вес: Сэм Паттерсон (Великобритания) победил Йохана Лейнесса (Канада) — Сабмишн, 1-й раунд.

Легчайший вес: Жасмин Ясудавичус (Канада) победила Присцилу Качоэйру (Бразилия) — Сабмишн, 3-й раунд.

Промежуточный вес: Джимми Флик (США) победил Малкольма Гордона (Канада) — Сабмишн, 2-й раунд.