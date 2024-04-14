UFC 300: Царукян победил Оливейру и другие результаты турнира

На «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США, завершился турнир UFC 300, в главном бою которого чемпион в полутяжелом весе Алекс Перейра (10-2) нокаутировал экс-чемпиона в полутяжелом весе Джамала Хилла (12-2) нокаутом в первом раунде. Приводим результаты всех боев турнира.

Основные бои:

Полутяжелый вес (бой за титул): Алекс Перейра (Бразилия) победил Джамала Хилла (США) — KO, 1-й раунд.

Минимальный вес (бой за титул): Чжан Вэйли (Китай) победила Янь Сяонань (Китай) — Единогласное решение судей (49-45, 49-45, 49-45).

Легкий вес (бой за титул BMF): Макс Холлоуэй (США) победил Джастина Гейджи (США) — KO, 5-й раунд.

Легкий вес: Арман Царукян (Армения) победил Чарльза Оливейру (Бразилия) — Раздельное решение судей (28-29, 29-28, 29-28).

Средний вес: Бо Никал (США) победил Коди Брандейджа (США) — Сабмишн, 2-й раунд.

Предварительные бои:

Полутяжелый вес: Иржи Прохазка (Чехия) победил Александра Ракича (Австрия) — TKO, 2-й раунд.

Полулегкий вес: Алджамейн Стерлинг (США) победил Келвина Каттара (США) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27).

Легчайший вес: Кайла Харрисон (США) победила Холли Холм (США) — Сабмишн, 2-й раунд.

Полулегкий вес: Диего Лопес (Бразилия) победил Содика Юсуффа (США) — TKO, 1-й раунд.

Ранние предварительные бои:

Легкий вес: Ренато Мойкано (Бразилия) победил Джалина Тернера (США) — TKO, 2-й раунд.

Минимальный вес: Джессика Андраде (Бразилия) победила Марину Родригес (Бразилия) — Раздельное решение судей (28-29, 29-28, 29-28).

Легкий вес: Бобби Грин (США) победил Джима Миллера (США) — Единогласное решение судей (30-27, 30-25, 29-26).

Легчайший вес: Дейвисон Фигередо (Бразилия) победил Коди Гарбрандта (США) — Сабмишн, 2-й раунд.