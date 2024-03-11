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11 марта, 18:45

UFC 300: дата турнира — когда и где пройдет

В ночь на 14 апреля пройдет турнир UFC 300
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Боец UFC Алекс Перейра.
Алекс Перейра.
Фото Global Look Press
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Турнир по смешанным единоборствам UFC 300 пройдет на территории спортивного комплекса T-Mobile Arena в городе Парадайзе (штат Невада, США) в ночь с 13 на 14 апреля. Вечер ММА начнется в 01.00 по московскому времени.

В главном поединке UFC 300 за титул в полутяжелом весе подерутся бразилец Алекс Перейра и американец Джамал Хилл. Спортсмены появятся в октагоне около 07.00 мск.

В соглавном противостоянии зрители увидят женское противостояние представительниц первой наилегчайшей весовой категории из Китая Вейли Чжан и Янь Сяонань.

«СЭ» проведет на своем сайте текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 300. Все поединки вечера смешанных единоборств покажут по подписке в онлайн-сервисе UFC Fight Pass.

Полный кард UFC 300

  • Алекс Перейра — Джамал Хилл (главный бой)
  • Чжан Вейли — Янь Сяонань (со-главный бой)
  • Джастин Гейджи — Макс Холлоуэй
  • Чарльз Оливейра — Арман Царукян
  • Иржи Прохазка — Александр Ракич
  • Кэлвин Каттар — Алджамейн Стерлинг
  • Бо Никал — Коди Брендедж
  • Дейвесон Фигередо — Коди Гарбрандт
  • Холли Холм — Кайла Харрисон
  • Содик Юсуфф — Лиего Лопес
  • Джессика Андрадэ — Марина Родригес
  • Бобби Грин — Джим Миллер

UFC: новости и интервью с бойцами, статистика и календарь турниров, рекорды спортсменов и результаты поединков в актуальном виде на сайте «СЭ».

Алекс Перейра
Джамал Хилл
UFC
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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