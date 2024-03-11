11 марта, 18:45
Турнир по смешанным единоборствам UFC 300 пройдет на территории спортивного комплекса T-Mobile Arena в городе Парадайзе (штат Невада, США) в ночь с 13 на 14 апреля. Вечер ММА начнется в 01.00 по московскому времени.
В главном поединке UFC 300 за титул в полутяжелом весе подерутся бразилец Алекс Перейра и американец Джамал Хилл. Спортсмены появятся в октагоне около 07.00 мск.
В соглавном противостоянии зрители увидят женское противостояние представительниц первой наилегчайшей весовой категории из Китая Вейли Чжан и Янь Сяонань.
«СЭ» проведет на своем сайте текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 300. Все поединки вечера смешанных единоборств покажут по подписке в онлайн-сервисе UFC Fight Pass.
UFC: новости и интервью с бойцами, статистика и календарь турниров, рекорды спортсменов и результаты поединков в актуальном виде на сайте «СЭ».