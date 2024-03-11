В ночь на 14 апреля пройдет турнир UFC 300

Турнир по смешанным единоборствам UFC 300 пройдет на территории спортивного комплекса T-Mobile Arena в городе Парадайзе (штат Невада, США) в ночь с 13 на 14 апреля. Вечер ММА начнется в 01.00 по московскому времени.

В главном поединке UFC 300 за титул в полутяжелом весе подерутся бразилец Алекс Перейра и американец Джамал Хилл. Спортсмены появятся в октагоне около 07.00 мск.

В соглавном противостоянии зрители увидят женское противостояние представительниц первой наилегчайшей весовой категории из Китая Вейли Чжан и Янь Сяонань.

«СЭ» проведет на своем сайте текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 300. Все поединки вечера смешанных единоборств покажут по подписке в онлайн-сервисе UFC Fight Pass.

Полный кард UFC 300

Алекс Перейра — Джамал Хилл (главный бой)

Чжан Вейли — Янь Сяонань (со-главный бой)

Джастин Гейджи — Макс Холлоуэй

Чарльз Оливейра — Арман Царукян

Иржи Прохазка — Александр Ракич

Кэлвин Каттар — Алджамейн Стерлинг

Бо Никал — Коди Брендедж

Дейвесон Фигередо — Коди Гарбрандт

Холли Холм — Кайла Харрисон

Содик Юсуфф — Лиего Лопес

Джессика Андрадэ — Марина Родригес

Бобби Грин — Джим Миллер

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