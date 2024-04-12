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Сегодня, 07:00

UFC 300: где покажут и как смотреть бои турнира в прямом эфире

Бои основного карда UFC 300 покажет телеканал «Матч ТВ»
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Арман Царукян.
Фото Global Look Press
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Турнир по смешанным единоборствам UFC 300 состоится в ночь с 13 на 14 апреля 2024 года. Поединки пройдут на арене спортивного комплекса T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада, США. Прелимы начнутся в 01.00 мск 14 апреля. Бои основного карда стартуют в 05.00 по московскому времени.

Прямая трансляция турнира в полном объеме пройдет на телеканале «Матч Боец». Бои вечера ММА также можно будет смотреть бесплатно также на канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru, начиная с 3.00 мск. Все поединки турнира UFC 300 будут доступны в прямом эфире по подписке всем пользователям онлайн-сервиса UFC Fight Pass.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 300. В матч-центре «СЭ» следите за формальными событиями и результатами поединков UFC 300.

Чарльз Оливейра, Алекс Перейра, Джамалл Хилл и&nbsp;Арман Царукян подерутся на&nbsp;турнире UFC 300. UFC 300, ключевая информация: кард боев турнира и где смотреть трансляцию

Алекс Перейра
Арман Царукян
Джастин Гейджи
UFC
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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UFC 300: когда смотреть бои главного карда турнира