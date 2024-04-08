В ночь на 14 апреля состоится юбилейный турнир UFC 300. Вечер смешанных единоборств пройдет на арене T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада (США). Прелимы начнутся в 03.00 по московскому времени, а основной карт стартует в 05.00 мск. «СЭ» публикует полный кард турнира.

Полный кард UFC 300:

Алекс Перейра — Джамал Хилл (главный бой)

Чжан Вейли — Янь Сяонань (со-главный бой)

Джастин Гейджи — Макс Холлоуэй

Чарльз Оливейра — Арман Царукян

Иржи Прохазка — Александр Ракич

Кэлвин Каттар — Алджамейн Стерлинг

Бо Никал — Коди Брендедж

Дейвесон Фигередо — Коди Гарбрандт

Холли Холм — Кайла Харрисон

Содик Юсуфф — Лиего Лопес

Джессика Андрадэ — Марина Родригес

Бобби Грин — Джим Миллер

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