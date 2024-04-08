Сегодня, 13:00
В ночь на 14 апреля состоится юбилейный турнир UFC 300. Вечер смешанных единоборств пройдет на арене T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада (США). Прелимы начнутся в 03.00 по московскому времени, а основной карт стартует в 05.00 мск. «СЭ» публикует полный кард турнира.
Алекс Перейра — Джамал Хилл (главный бой)
Чжан Вейли — Янь Сяонань (со-главный бой)
Джастин Гейджи — Макс Холлоуэй
Чарльз Оливейра — Арман Царукян
Иржи Прохазка — Александр Ракич
Кэлвин Каттар — Алджамейн Стерлинг
Бо Никал — Коди Брендедж
Дейвесон Фигередо — Коди Гарбрандт
Холли Холм — Кайла Харрисон
Содик Юсуфф — Лиего Лопес
Джессика Андрадэ — Марина Родригес
Бобби Грин — Джим Миллер
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