UFC 300: началась прямая трансляция боев предварительного карда
На турнире UFC 300 стартовали бои предварительного карда
На турнире по смешанным единоборствам UFC 300, который проходит в ночь с 13 на 14 апреля 2024 года в Лас-Вегасе (штат Невада, США), начались поединки предварительного карда. Бои проходят на арене спортивного комплекса T-Mobile Arena.
«СЭ» проводит текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 300. Эфир на телеканале «Матч! Боец» и в онлайн-сервисе UFC Fight Pass стартовал в 01.00 с прелимов. Трансляция боев основного карда на федеральном канале «Матч ТВ» начнется в 05.00 мск.
Прелимы и предварительный кард
- Дейвесон Фигейреду (22-3-1) — Коди Гарбрандт (14-5)
- Бобби Грин (31-15-2-1) — Джим Миллер (37-17-0-1)
- Джессика Андраде (25-12) — Марина Родригес (17-3-2)
- Джалин Тернер (14-7) — Ренато Мойкано (18-5-1)
- Содик Юсуфф (13-3) — Диего Лопес (23-6)
- Холли Холм (15-6-1-1) — Кайла Харрисон (16-1)
- Келвин Каттар (23-7) — Алджамейн Стерлинг (23-4)
- Иржи Прохазка (29-4-1) — Александар Ракич (14-3)