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Сегодня, 03:00

UFC 300: началась прямая трансляция боев предварительного карда

На турнире UFC 300 стартовали бои предварительного карда
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Иржи Прохазка.
Фото Global Look Press
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На турнире по смешанным единоборствам UFC 300, который проходит в ночь с 13 на 14 апреля 2024 года в Лас-Вегасе (штат Невада, США), начались поединки предварительного карда. Бои проходят на арене спортивного комплекса T-Mobile Arena.

«СЭ» проводит текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 300. Эфир на телеканале «Матч! Боец» и в онлайн-сервисе UFC Fight Pass стартовал в 01.00 с прелимов. Трансляция боев основного карда на федеральном канале «Матч ТВ» начнется в 05.00 мск.

Прелимы и предварительный кард

  • Дейвесон Фигейреду (22-3-1) — Коди Гарбрандт (14-5)
  • Бобби Грин (31-15-2-1) — Джим Миллер (37-17-0-1)
  • Джессика Андраде (25-12) — Марина Родригес (17-3-2)
  • Джалин Тернер (14-7) — Ренато Мойкано (18-5-1)
  • Содик Юсуфф (13-3) — Диего Лопес (23-6)
  • Холли Холм (15-6-1-1) — Кайла Харрисон (16-1)
  • Келвин Каттар (23-7) — Алджамейн Стерлинг (23-4)
  • Иржи Прохазка (29-4-1) — Александар Ракич (14-3)
Чарльз Оливейра, Алекс Перейра, Джамалл Хилл и&nbsp;Арман Царукян подерутся на&nbsp;турнире UFC 300. UFC 300, ключевая информация: кард боев турнира и где смотреть трансляцию

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UFC 300: началась прямая трансляция боев турнира

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