UFC 300: во сколько начнется прямая трансляция турнира

Турнир UFC 300 пройдет в ночь с 13 на 14 апреля 2024 года на арене спортивного комплекса T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Прелимы начнутся в 01.00 мск 14 апреля. Бои основного карда стартуют в 05.00 по московскому времени.

В рамках турнира UFC 300 пройдут два чемпионских боя: в женском минимальном весе между китаянками Вейли Жанг (действующая чемпионка) и Ян Сяонань (первый номер рейтинга) и в полутяжелом весе (до 93 кг) между бразильцем Алексом Перейрой (действующий чемпион) и американцем Джамалом Хиллом (первый номер рейтинга). Кроме того, на UFC 300 состоится бой за пояс BMF («Самого опасного негодяя») между представителями США из легкой весовой категории (до 70 кг) Джастином Гейджи и Максом Холлоуэем.

Прямая трансляция турнира в полном объеме пройдет на телеканале «Матч Боец». Бои вечера ММА также можно будет смотреть бесплатно также на канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru, начиная с 3.00 мск. Все поединки турнира UFC 300 будут доступны в прямом эфире по подписке всем пользователям онлайн-сервиса UFC Fight Pass.

В матч-центре «СЭ» следите за формальными событиями и результатами поединков UFC 300. Там можно ознакомиться со статистикой, биографией и другой основной информацией о бойцах. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 300.