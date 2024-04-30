UFC 301: дата и место проведения турнира

Турнир UFC 301 пройдет в ночь на 5 мая в Рио-де-Жанейро

Турнир по смешанным единоборствам UFC 301 пройдет в ночь на 5 мая 2024 года в спортивном комплексе «Jeunesse Arena» в городе Рио-де-Жанейро, Бразилия.

Главным событием вечера ММА станет бой за титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе, в котором должны встретиться действующий чемпион этой весовой категории бразилец Алешандре Пантожа и претендент австралиец Стив Эрцег. В со-главном событии вечера бывший чемпион UFC в полулегком весе Жозе Альдо проведет поединок против Джоната Мартинеса.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 301 Прямой эфир вечера ММА пройдет на телеканале «Матч! Боец» и в онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Турнир стартует в 03.00 с прелимов, трансляция боев основного карда пройдет на федеральном канале «Матч ТВ» начнется в 05.00 мск.

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