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Сегодня, 01:00

UFC 301: началась прямая трансляция боев турнира

Турнир по ММА UFC 301 начался на Jeunesse Arena в Рио-де-Жанейро
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Жозе Альдо.
Фото Global Look Press
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В спортивном комплексе Jeunesse Arena в Рио-де-Жанейро (Бразилия) начался турнир UFC 301. Основной кард стартует в 05.00 по московскому времени.

В главном событии вечера действующий чемпион Алешандре Пантожа проведет защиту титула в бою против претендента Стива Эрцега. В со-главном событии состоится поединок между легендарным Жозе Альдо и Джонатаном Мартинесом.

«СЭ» на сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция основного карда с 05.00 мск. В прямом эфире в России видеотрансляция турнира UFC 301 уже началась на телеканале «Матч! Боец» и онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Основной кард можно смотреть на канале «Матч ТВ».

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта

Александр Пантожа
Джонатан Мартинез
Жозе Альдо
UFC
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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