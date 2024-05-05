UFC 301: Пантожа победил Эрцега и другие результаты турнира

На «Farmasi Arena» в Рио-де-Жанейро, Бразилия, завершился турнир UFC 301, в главном бою которого чемпион в наилегчайшем весе Александр Пантожа (28-5) победил 10-го номера рейтинга австралийца Стива Эрцега (12-2) единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46). Приводим результаты всех боев турнира.

Основные бои

Наилегчайший вес (бой за титул): Александр Пантожа (Бразилия) победил Стива Эрцега (Австралия) — Единогласное решение судей (48-47, 48-47, 49-46).

Легчайший вес: Жозе Альдо (Бразилия) победил Джонатана Мартинеса (США) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27).

Полутяжелый вес: Энтони Смит (США) победил Витора Петрино (Бразилия) — Сабмишн, 1-й раунд.

Средний вес: Мишель Перейра (Бразилия) победил Игоря Потерю (Украина) — Сабмишн, 1-й раунд.

Средний вес: Кайо Борральо (Бразилия) победил Пола Крейга (Шотландия) — KO, 2-й раунд.

Предварительные бои

Полутяжелый вес: Жоандерсон Брито (Бразилия) победил Джека Шора (Уэльс) — TKO, 2-й раунд.

Полулегкий вес: Ясмин Люсиндо (Бразилия) победила Каролину Ковалькевич (Польша) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27).

Легчайший вес: Мыктыбек Оролбай (Кыргыстан) победил Элвеса Бренера (Бразилия) — Единогласное решение судей (29-27, 29-27, 29-27).

Полулегкий вес: Драккар Клозе (США) победил Хоакима Силву (Бразилия) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).

Ранние предварительные бои

Легкий вес: Маурисио Руффи (Бразилия) победил Джейми Малларки (Австралия) — TKO, 1-й раунд.

Минимальный вес: Диона Барбоза (Бразилия) победил Эрнеста Карекайте (Литва) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).

Легкий вес: Исмаэль Бонфим (Бразилия) победил Винса Пичеля (США) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27).

Легчайший вес: Алессандро Коста (Бразилия) победил Кевина Борхаса (Перу) — TKO, 2-й раунд.