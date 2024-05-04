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Сегодня, 12:30

UFC 301: во сколько и где смотреть трансляцию турнира в прямом эфире

Турнир UFC 301 пройдет в Рио-де-Жанейро 5 мая 2024 года
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Жозе Альдо.
Фото Global Look Press
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Турнир по смешанным единоборствам UFC 301 пройдет в спортивно-концертном комплексе Jeunesse Arena в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в ночь на 5 мая. Начало — в 01.00 по московскому времени, основной кард ожидается в 05.00 мск.

В главном событии вечера состоится титульный бой в наилегчайшем весе между действующим чемпионом Алешандре Пантожа из Бразилии и австралийским претендентом Стивом Эрцегом. В со-главном поединке легендарный Жозе Альдо проведет поединок с Джонатаном Мартинесом.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию основного карда. В прямом эфире трансляцию UFC 301 в России в полном объеме покажут на телеканале «Матч! Боец» и онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Основной кард будет доступен на телеканале «Матч ТВ».

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта

Джонатан Мартинез
Жозе Альдо
UFC
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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