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Сегодня, 15:00

UFC 302: главный кард боев турнира

В главном событии ивента состоится поединок между Махачевым и Порье
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Ислам Махачев.
Фото AFP
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Турнир UFC 302 пройдет на арене Prudential Center в Ньюарке, штат Нью-Джерси (США) в ночь на 2 июня. Вечер смешанных единоборств стартует с прелимов в 02.00 по московскому времени. Основной кард ожидается в 05.00 мск. В главном событии ивента состоится поединок между россиянином Исламом Махачевым и американцем Дастином Порье. «СЭ» публикует главный кард турнира.

Основной кард UFC 302

Ислам Махачев — Дастин Порье

Шон Стриклэнд — Пауло Коста

Кевин Холланд — Михал Олексийчук

Жаилтон Алмейда — Александр Романов

Рэнди Браун — Элизеу Залески

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция турнира. Трансляция UFC 302 в полном объеме будет доступна на телеканале «Матч! Боец» и платном онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Основной кард бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ».

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Дастин Порье
Ислам Махачев
UFC
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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