Турнир UFC 302 состоится в ночь с 1 на 2 июня 2024 года в Ньюарке (США) на спортивной арене «Пруденшиал-центр». В главном поединке вечера ММА за титул в легком весе подерутся россиянин Ислам Махачев и американец Дастин Порье. UFC 302 начнется в 02.00 по московскому времени.

В соглавном противостоянии в октагоне сойдутся экс-чемпион UFC в среднем весе из США Шон Стрикленд и бразилец Пауло Коста.

Главный кард UFC 302

Ислам Махачев (25-1) — Дастин Порье (30-8)

Шон Стрикленд (28-6) — Пауло Коста (14-3)

Кевин Холланд (25-11) — Михал Олексейчук (19-7)

Жаилтон Алмейда (20-3) — Александр Романов (17-2)

Рэнди Браун (18-5, Ямайка) — Элизеу Залески дос Сантос (24-7-1)

Смотреть видеотрансляцию вечера ММА UFC 302 можно будет по платной подписке на телеканале «Матч Боец» с 01.30 по московскому времени и в онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Бесплатно и в прямом эфире турнир в США также покажут на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru, начиная с 05.00 мск.

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