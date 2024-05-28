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Сегодня, 16:00

UFC 302: главный кард турнира Махачев — Порье

2 июня в основном карде турнира UFC 302 пройдут пять боев
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Боец UFC Ислам Махачев.
Ислам Махачев.
Фото Global Look Press
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Турнир UFC 302 состоится в ночь с 1 на 2 июня 2024 года в Ньюарке (США) на спортивной арене «Пруденшиал-центр». В главном поединке вечера ММА за титул в легком весе подерутся россиянин Ислам Махачев и американец Дастин Порье. UFC 302 начнется в 02.00 по московскому времени.

В соглавном противостоянии в октагоне сойдутся экс-чемпион UFC в среднем весе из США Шон Стрикленд и бразилец Пауло Коста.

Главный кард UFC 302

  • Ислам Махачев (25-1) — Дастин Порье (30-8)
  • Шон Стрикленд (28-6) — Пауло Коста (14-3)
  • Кевин Холланд (25-11) — Михал Олексейчук (19-7)
  • Жаилтон Алмейда (20-3) — Александр Романов (17-2)
  • Рэнди Браун (18-5, Ямайка) — Элизеу Залески дос Сантос (24-7-1)

Смотреть видеотрансляцию вечера ММА UFC 302 можно будет по платной подписке на телеканале «Матч Боец» с 01.30 по московскому времени и в онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Бесплатно и в прямом эфире турнир в США также покажут на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru, начиная с 05.00 мск.

UFC: новости и обзоры поединков, рекорды и интервью бойцов, видео и фото, статистика и результаты турниров в актуальном виде на сайте «СЭ».

Дастин Порье
Ислам Махачев
UFC
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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