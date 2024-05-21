Турнир UFC 302 пройдет в США в ночь с 1 на 2 июня

Турнир по смешанным единоборствам UFC 302 состоится на арене Prudential Center в Ньюарке, штат Нью-Джерси (США), в ночь с 1 на 2 июня. Вечер ММА начнется с прелимов в 02.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 05.00 мск.

В главном событии шоу чемпион в легком весе Ислам Махачев проведет поединок против американца Дастина Порье. Также в предварительном карде состоится бой россиянина Романа Копылова и бразильца Сезаря Алмейды.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция турнира. Трансляция UFC 302 в полном объеме будет доступна на телеканале «Матч! Боец» и в платном онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Основной кард бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ».

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