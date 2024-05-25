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Сегодня, 21:00

Когда пройдет и время начала боев турнира UFC 302

Турнир UFC 302 пройдет в Нью-Джерси в ночь на 2 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Ислам Махачев.
Фото AFP
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Турнир UFC 302 пройдет на арене Prudential Center в Ньюарке, штат Нью-Джерси (США) в ночь на 2 июня. Вечер смешанных единоборств стартует с прелимов в 02.00 по московскому времени. Главный кард ожидается в 05.00 мск.

В главном событии ивента состоится поединок в легком весе между российским бойцом Исламом Махачевым и американцем Дастином Порье. В предварительном карде россиянин Роман Копылов выйдет в октагон с бразильцем Сезаром Алмейдой.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. Видеотрансляцию UFC 302 в полном объеме покажут на телеканале «Матч! Боец» и онлайн-сервисе UFC Fight Pass по платной подписке. Основной кард бесплатно смотрите на телеканале «Матч ТВ».

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Дастин Порье
Ислам Махачев
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