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Сегодня, 13:30

UFC 302 Махачев — Порье: кард турнира и время начала боев

Турнир UFC 302 начнется в 01.00 мск 2 июня
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Бойцы UFC Ислам Махачев (слева) и Дастин Порье.
Ислам Махачев (слева) и Дастин Порье.
Фото кадр видео Telegram-канала UFC Russia
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В ночь на 2 июня в Ньюарке (США) пройдет турнир UFC 302. В главном событии вечера ММА чемпион UFC в легком весе из России Ислам Махачев будет защищать титул в бою с американцем Дастином Порье. Турнир состоится на территории «Пруденшал-центр». Начало — в 01.00 мск.

На турнире UFC 302 пройдет 12 поединков. «СЭ» публикует информацию о карде вечера смешанных единоборств и времени начала боев (по московскому времени).

Полный кард UFC 302

Ранний предварительный кард

Предварительный кард

Основной кард

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 302 с главными событиями боев Махачев — Порье, Стрикленд — Коста и других поединков.

UFC: новости и обзоры поединков, рекорды и интервью бойцов, видео и фото, статистика и результаты турниров в актуальном виде на сайте «СЭ».

Ислам Махачев (слева) и&nbsp;Дастин Порье. UFC 302 Ислам Махачев — Дастин Порье, основная информация: дата и кард боев, прогнозы и где смотреть трансляцию
Дастин Порье
Ислам Махачев
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ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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