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Сегодня, 21:10

UFC 302 Махачев — Порье: трансляция боя в прямом эфире — время начала и где смотреть

Турнир UFC 302 пройдет в ночь на 2 июня
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Боец UFC Дастин Порье.
Дастин Порье.
Фото кадр видео YouTube-канала UFC Eurasia
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Бой между действующим чемпионом UFC в легком весе Исламом Махачевым и Дастином Порье пройдет утром 2 июня. Поединок станет главным событием турнира UFC 302. Вечер ММА состоится в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси) на арене «Пруденшал-центр». Начало турнира — в 01.00 мск.

Поединок между Махачевым и Порье начнется около 07.00 по московскому времени. Смотреть видеотрансляцию боя в прямом эфире и бесплатно можно будет на сайте matchtv.ru и на канале «Матч ТВ». Бой Порье — Махачев также покажут по платной подписке на телеканале «Матч Боец» и в онлайн-сервисе UFC Fight Pass.

На счету 32-летнего россиянина Махачева в профессиональном ММА — 25 побед и одно поражение. 35-летнего американца Порье в смешанных единоборствах — 30 побед, восемь поражений и один поединок был признан несостоявшимся.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция турнира UFC 302 с боями Махачев — Порье, Шон Стрикленд — Паулу Коста и других поединков.

UFC: новости и обзоры поединков, рекорды и интервью бойцов, видео и фото, статистика и результаты турниров в актуальном виде на сайте «СЭ».

Ислам Махачев
UFC
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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