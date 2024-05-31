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Сегодня, 20:15

UFC 302: начало прямой трансляции боя Махачев — Порье в России

Махачев подерется с Порье на турнире UFC 302 2 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Ислам Махачев.
Фото USA Today Sports
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Россиянин Ислам Махачев и американец Дастин Порье проведут поединок на турнире UFC 302 в ночь с 1 на 2 июня. Вечер смешанных единоборств состоится на арене Prudential Center в Ньюарке, штат Нью-Джерси (США). Основной кард начнется в 05.00 по московскому времени. Бой Махачева и Порье ожидается не ранее 07.00 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию ивента. Видеотрансляция турнира ММА в полном объеме будет доступна на телеканале «Матч! Боец» и онлайн-сервисе UFC Fight Pass по платной подписке. Поединки основного кард бесплатно смотрите на телеканале «Матч ТВ» с 05.00 мск.

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта

Дастин Порье
Ислам Махачев
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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