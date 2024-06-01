1 июня, 23:55
В ночь с 1 на 2 июня в Ньюарке (Нью-Джерси, США) состоится турнир по ММА UFC 302. Вечер единоборств принимает спортивная арена «Пруденшал-центр».
В главном событии турнира UFC чемпион легкого дивизиона, лучший боец лиги вне зависимости от весовых категорий россиянин Ислам Махаев проведет защиту против третьего номера рейтинга легкого веса американца Дастина Порье.
В предварительном карде также выступают российский боец Роман Копылов и молдавский боец Александр Романов.
Турнир UFC 302 начинается с боев ранних прелимов в 1.00 2 июня по московскому времени. Предварительный кард стартует в 3.00. Начало главного карда запланировано на 5.00. Соперники по главному событи вечера Махачев и Порье должны появиться в октагоне около 7.00.
Ислам Махачев — Дастин Порье (бой за чемпионский пояс в легком весе)
Шон Стрикленд — Пауло Коста
Кевин Холланд — Михал Олексийчук
Нико Прайс — Алекс Мороно
Рэнди Браун — Элизеу дос Сантос
Сезар Алмейда — Роман Копылов
Жаилтон Алмейда — Александр Романов
Грант Доусон — Джо Солеки
Филип Роу — Джейк Мэттьюс
Мики Галл — Бассил Хафез
Айлин Перез — Джозелин Эдвардс
Митч Рапосо — Андре Лима
В прямом эфире все бои турнира UFC 302 в России в высоком качестве показывает платформа UFC Fight Pass (требуется подписка) и канал «Матч! Боец». Главный кард вечера бесплатно транслирует федеральный спортивный канал «Матч ТВ».
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий и боев главного карда UFC 302.