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Сегодня, 19:00

UFC 302: время начала и где будет проходить турнир

Турнир UFC 302 пройдет в американском Ньюарке 2 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Ислам Махачев.
Фото AFP
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В ночь с 1 на 2 июня пройдет турнир UFC 302 на арене Prudential Center в Ньюарке, штат Нью-Джерси (США). Вечер смешанных единоборств стартует с прелимов в 02.00 по московскому времени. Основной кард ожидается в 05.00 мск.

В главном событии шоу заявлен бой между россиянином Исламом Махачевым и американским бойцом Дастином Порье. Также в октагон выйдет Роман Копылов, 33-летний россиянин проведет поединок против бразильца Сезара Алмейды.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира по ММА. Трансляция UFC 302 в полном объеме будет доступна на телеканале «Матч! Боец» и платном онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Основной кард бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ».

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта

Дастин Порье
Ислам Махачев
Роман Копылов
UFC
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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