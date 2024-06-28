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Сегодня, 13:00

UFC 303: полный кард и расписание боев турнира — дата и время начала

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Алекс Перейра.
Фото USA Today Sports
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Турнир по смешанным единоборствам UFC 303 состоится в ночь на 30 июня. Вечер ММА пройдет на арене T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада (США). Начало — 01.00 по московскому времени.

В главном событии ивента бразилец Алекс Перейра проведет защиту титула в поединке против Иржи Прохазки из Чехии.

Полный кард турнира UFC 300

Основной кард:

  • Алекс Перейра — Иржи Прохазка;
  • Брайан Ортега — Диего Лопес;
  • Энтони Смит — Роман Долидзе;
  • Майра Буэно Силва — Мэйси Чиассон;
  • Иан Гарри — Майкл Пейдж.

Предварительный кард:

  • Джо Пайфер — Марк-Андре Баррио;
  • Шарль Журден — Жан Силва;
  • Каб Суонсон — Андре Фили;
  • Пэйтон Талботт — Яннис Геммури;
  • Мишель Уотерсон-Гомес — Джиллиан Робертсон;
  • Андрей Орловский — Мартин Будай;
  • Рэи Цуруя — Карлос Эрнандес;
  • Рики Симон — Винисиус Оливейра.

В прямом эфире трансляцию турнира в полном объеме покажут по подписке на официальной платформе UFC Fight Pass и телеканале «Матч! Боец». Бесплатно следить за боями главного карда UFC 303 можно в эфире телеканала «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru.

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Алекс Перейра
UFC
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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