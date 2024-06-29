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Сегодня, 18:00

UFC 303: прямая трансляция боев турнира начнется в 1.00 30 июня

Турнир UFC 303 с боем Прохазка — Перейра пройдет в Лас-Вегасе
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Боец UFC Алекс Перейра.
Алекс Перейра.
Фото USA Today Sports
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Турнир UFC 303 состоится в ночь с 29 на 30 июня в Лас-Вегасе (США) на «T-Mobile Arena». Прямая трансляция боев вечера ММА в штате Невада начнется в 01.00 по московскому времени.

Весь турнир UFC 303 покажут по платной подписке на телеканале «Матч Боец» и в видеосервисе UFC Fight Pass. Поединки основного карда вечера смешанных единоборств будут транслировать бесплатно на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru с 05.00 мск.

В главном событии UFC 303 действующий чемпион UFC в полутяжелом весе из Бразилии Алекс Перейра проведет защиту титула в противостоянии с чехом Иржи Прохазкой. В соглавном противостоянии подерутся представители полулегкого веса — Брайэн Ортега (США) — Диего Лопес (Бразилия).

Следите за самыми интересными событиями турнира UFC 303 с текстовой онлайн-трансляцией на сайте «СЭ». Больше информации о вечере ММА в Лас-Вегасе можно найти в нашем материале.

UFC: новости и обзоры поединков, статистика бойцов и интервью тренеров, календарь и расписание турниров в актуальном виде на сайте «СЭ».

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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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