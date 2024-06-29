UFC 303: расписание карда и результаты боев турнира
Турнир UFC 303 с боем Перейра — Прохазка пройдет 30 июня
В ночь с 29 на 30 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдет турнир UFC 303. Вечер смешанных единоборств начнется в 01.00 по московскому времени. В главном событии турнира подерутся бразильский действующий чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра и представитель Чехии Иржи Прохазка.
В соглавном поединке встретятся бойцы полулегкого веса — американец Брайэн Ортега и бразилец Диего Лопес.
«СЭ» публикует информацию о расписании боев UFC 303. Время начала поединков на территории «Ти-Мобайл Арены» — московское. В нашем матч-центре можно следить за ключевыми событиями противостояний турнира в Лас-Вегасе, а также ознакомиться со статистикой и биографией спортсменов.
Расписание и результаты боев турнира UFC 303
Ранний предварительный кард
- 01:00. Рики Симон — Винисиус де Оливейра: легчайший вес
- 01:30. Реи Тсурия — Карлос Эрнандез: наилегчайший вес
- 02:00. Андрей Орловский — Мартин Будай: тяжелый вес
- 02:30. Мишель Уотерсон — Джиллиан Робертсон: минимальный вес (ж)
Предварительный кард
- 03:00. Пэйтон Талботт — Янис Жеммоури: легчайший вес
- 03:30. Чарльз Жорден — Джин Силва: полулегкий вес
- 04:00. Каб Свонсон — Андрэ Фили: полулегкий вес
- 04:30. Джозеф Пайфер — Марк-Андре Баррио: средний вес
Основной кард
- 05:00. Иэн Мачадо Гэрри — Майкл Пэйдж: полусредний вес
- 05:30. Майра Буэно Силва — Мэйси Чиассон: легчайший вес (ж)
- 06:00. Энтони Смит — Роман Долидзе: полутяжелый вес
- 06:30. Брайэн Ортега — Диего Лопес: полулегкий вес
- 07:00. Алекс Перейра — Иржи Прохазка: полутяжелый вес
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