UFC 303: расписание карда и результаты боев турнира

В ночь с 29 на 30 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдет турнир UFC 303. Вечер смешанных единоборств начнется в 01.00 по московскому времени. В главном событии турнира подерутся бразильский действующий чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра и представитель Чехии Иржи Прохазка.

В соглавном поединке встретятся бойцы полулегкого веса — американец Брайэн Ортега и бразилец Диего Лопес.

«СЭ» публикует информацию о расписании боев UFC 303. Время начала поединков на территории «Ти-Мобайл Арены» — московское. В нашем матч-центре можно следить за ключевыми событиями противостояний турнира в Лас-Вегасе, а также ознакомиться со статистикой и биографией спортсменов.

Расписание и результаты боев турнира UFC 303

Ранний предварительный кард

01:00. Рики Симон — Винисиус де Оливейра: легчайший вес

01:30. Реи Тсурия — Карлос Эрнандез: наилегчайший вес

02:00. Андрей Орловский — Мартин Будай: тяжелый вес

02:30. Мишель Уотерсон — Джиллиан Робертсон: минимальный вес (ж)

Предварительный кард

03:00. Пэйтон Талботт — Янис Жеммоури: л егчайший вес

03:30. Чарльз Жорден — Джин Силва: полулегкий вес

04:00. Каб Свонсон — Андрэ Фили: полулегкий вес

04:30. Джозеф Пайфер — Марк-Андре Баррио: средний вес

Основной кард

05:00. Иэн Мачадо Гэрри — Майкл Пэйдж: полусредний вес

05:30. Майра Буэно Силва — Мэйси Чиассон: легчайший вес (ж)

06:00. Энтони Смит — Роман Долидзе: полутяжелый вес

06:30. Брайэн Ортега — Диего Лопес: полулегкий вес

07:00. Алекс Перейра — Иржи Прохазка: полутяжелый вес

UFC: новости и обзоры поединков, статистика бойцов и интервью тренеров, календарь и расписание турниров в актуальном виде на сайте «СЭ».