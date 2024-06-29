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Сегодня, 06:50

Перейра и Прозахка провели финальную дуэль взглядов перед боем на турнире UFC 303

Руслан Минаев
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В городе Пэрэдайз (штат Невада, США) состоялись финальные дуэли бойцов перед турниром UFC 303.

В главном поединке за чемпионский пояс в полутяжелом весе сразятся бразилец Алекс Перейра и чех Иржи Прохазка. В первом бою в ноябре 2023-го победу нокаутом одержал бразилец, завоевав титул чемпиона.

В со-главном поединке встретятся американец Брайан Ортега и бразилец Диего Лопес. Бой должен был пройти в полулегком весе, но из-за проблем Ортеги с весогонкой поединок состоится в легкой весовой категории.

Турнир UFC 303 пройдет в ночь на 30 июня. Начало главного карда — в 5.00 мск.

Алекс Перейра
Брайэн Ортега
Диего Лопес
Иржи Прохазка
UFC
ММА
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