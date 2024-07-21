UFC 304: дата и место проведения турнира

Турнир по ММА UFC 304 состоится в ночь с 27 на 28 июля. Вечер смешанных единоборств пройдет на арене Co-op Live в Манчестере (Великобритания). Начнется турнир с прелимов в 01.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 05.00 по мск.

Главным событием ивента станет титульный бой в полусреднем весе между Леоном Эдвардсом и Белалом Мухаммадом. В соглавном бою состоится реванш Тома Аспиналла и Кертиса Блейдса.

В России турнир в полном объеме можно смотреть на телеканале «Матч! Боец» и на официальной платформе продакшена UFC Fight Pass. Поединки основного карда бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru.

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