UFC 304 Эдвардс — Мухаммад и Аспиналл — Блейд: расписание и результаты боев турнира

Турнир по смешанным единоборствам UFC 304 пройдет в ночь с 27 на 28 июля на арене Co-op Live в Манчестере (Великобритания). Начало турнира 1:00 по мск, бои основного карда стартуют в 5:00.

Главным событием вечера ММА станет титульный бой в полусреднем весе между Леоном Эдвардсом и Белалом Мухаммадом. В соглавном бою состоится реванш Тома Аспиналла и Кертиса Блейдса.

Основной кард:

Леон Эдвардс — Белал Мухаммад;

Том Аспиналл — Кертис Блэйдс;

Бобби Грин — Пэдди Пимблетт:

Мухаммад Мокаев — Манел Капе;

Арнольд Аллен — Гига Чикадзе.

Предварительный кард:

Натаниэль Вуд — Даниэль Пинеда;

Молли Маккэнн — Бруна Бразил;

Каолан Логран — Рамон Таверас;

Майкл Паркин — Лукаш Бржески;

Обан Эллиотт — Престон Парсонс;

Кристиан Лерой Данкан — Грегори Родригес;

Сэм Паттерсон — Кифер Кросби;

Шона Бэннон — Элис Арделян;

Модестас Букаускас — Марцин Прахне.

Посмотреть трансляцию турнира UFC 304 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

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