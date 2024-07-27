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Сегодня, 20:00

UFC 304 Эдвардс — Мухаммад и Аспиналл — Блейд: расписание и результаты боев турнира

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Белал Мухаммад.
Фото Global Look Press
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Турнир по смешанным единоборствам UFC 304 пройдет в ночь с 27 на 28 июля на арене Co-op Live в Манчестере (Великобритания). Начало турнира 1:00 по мск, бои основного карда стартуют в 5:00.
Главным событием вечера ММА станет титульный бой в полусреднем весе между Леоном Эдвардсом и Белалом Мухаммадом. В соглавном бою состоится реванш Тома Аспиналла и Кертиса Блейдса.

Основной кард:

  • Леон Эдвардс — Белал Мухаммад;
  • Том Аспиналл — Кертис Блэйдс;
  • Бобби Грин — Пэдди Пимблетт:
  • Мухаммад Мокаев — Манел Капе;
  • Арнольд Аллен — Гига Чикадзе.

Предварительный кард:

  • Натаниэль Вуд — Даниэль Пинеда;
  • Молли Маккэнн — Бруна Бразил;
  • Каолан Логран — Рамон Таверас;
  • Майкл Паркин — Лукаш Бржески;
  • Обан Эллиотт — Престон Парсонс;
  • Кристиан Лерой Данкан — Грегори Родригес;
  • Сэм Паттерсон — Кифер Кросби;
  • Шона Бэннон — Элис Арделян;
  • Модестас Букаускас — Марцин Прахне.

Посмотреть трансляцию турнира UFC 304 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

UFC: новости и обзоры поединков, рекорды и интервью бойцов, видео и фото, статистика и результаты турниров

Белал Мухаммад
Кертис Блейдс
Леон Эдвардс
UFC
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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