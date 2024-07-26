UFC 304: кард боев и где смотреть трансляцию турнира

26 июля, 23:30
UFC 304 пройдет в ночь с 27 на 28 июля на арене Co-op Live в Манчестере (Великобритания). Начало — в 01.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 05.00 по мск.
В главном бою вечера состоится титульный бой в полусредней весовой категории между Леоном Эдвардсом и Белалом Мухаммадом. Соглавным событием ивента станет реванш Тома Аспиналла и Кертиса Блейдса. «СЭ» публикует полный кард турнира по ММА.
Леон Эдвардс — Белал Мухаммад
Том Аспиналл — Кертис Блейдс
Бобби Грин — Пэдди Пимблетт
Мухаммад Мокаев — Манел Капе
Арнольд Аллен — Гига Чикадзе
Натаниэль Вуд — Даниэль Пинеда
Молли Маккэнн — Бруна Бразил
Каолан Логран — Рамон Таверас
Майкл Паркин — Лукаш Бржески
Обан Эллиотт — Престон Парсонс
Кристиан Лерой Данкан — Грегори Родригес
Сэм Паттерсон — Кифер Кросби
Шона Бэннон — Элис Арделян
Модестас Букаускас — Марцин Прахне.
В России турнир в полном объеме покажут на телеканале «Матч! Боец» и на официальной платформе продакшена UFC Fight Pass. Бои основного карда бесплатно смотрите на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru.
UFC: новости и обзоры поединков, рекорды и интервью бойцов, видео и фото, статистика и результаты турниров