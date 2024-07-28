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Сегодня, 08:20

UFC 304: Мухаммад победил Эдвардса и другие результаты турнира

Давид Хачатрян
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На Co-op Live в Манчестере, Великобритания, завершился турнир UFC 304, в главном бою которого Белал Мухаммад (24-3) победил Леона Эдвардса (22-4) и стал новым чемпионом в полусреднем весе. Приводим результаты всех боев турнира.

Основные бои:

Полусредний вес: Белал Мухаммад (Палестина) победил Леона Эдвардса (Великобритания) — Единогласное решение судей (48-47, 48-47, 49-46).

Тяжелый вес: Том Аспиналл (Великобритания) победил Кертиса Блейдса (США) — TKO, 1-й раунд.

Легкий вес: Пэдди Пимблетт (Великобритания) победил Бобби Грина (США) — Технический сабмишн, 1-й раунд.

Средний вес: Грегори Родригес (Бразилия) победил Кристиана Лероя Данкана (Великобритания) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27).

Полулегкий вес: Арнольд Аллен (Великобритания) победил Гигу Чикадзе (Грузия) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).

Предварительные бои:

Полулегкий вес: Натаниэль Вуд (Великобритания) победил Даниэля Пинеду (США) — Единогласное решение судей (29-27, 29-27, 29-28).

Минимальный вес: Бруна Эмануэль Бразил (Бразилия) победила Молли Маккэн (Великобритания) — Единогласное решение судей (30-27, 29-28, 29-28).

Промежуточный вес: Джейк Хадли (Великобритания) победил Каолана Лаугхрана (Ирландия) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 29-28).

Наилегчайший вес: Мухаммад Мокаев (Великобритания) победил Манеля Кейпе (Ангола) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 30-27).

Ранние предварительные бои:

Полусредний вес: Обан Эллиотт (Уэльс) победил Престона Парсонса (США) — Единогласное решение судей (29-28, 30-27, 30-27).

Полутяжелый вес: Модестас Букаускас (Литва) победил Марчина Прахнио (Польша) — Сабмишн, 3-й раунд.

Полусредний вес: Сэм Паттерсон (Великобритания) победил Кифера Кросби (Ирландия) — Сабмишн, 1-й раунд.

Тяжелый вес: Майкл Паркин (Великобритания) победил Лукаша Бржески (Польша) — KO, 1-й раунд.

Минимальный вес: Шона Бэннон (Ирландия) победила Элис Арделеан (Румыния) — Раздельное решение судей (28-29, 29-28, 30-27).

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