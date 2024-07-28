UFC 304: началась прямая трансляция боев турнира

В Манчестере (Великобритания) на арене Co-op Live начался турнир по смешанным единоборствам UFC 304. Промоушен принял решение провести ивент в удобное время для США, поэтому турнир стартовал в 1:00 по московскому времени, бои основного карда начнутся в 5:00.

Cмотреть трансляцию турнира UFC 304 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Главным событием UFC 304 станет титульный бой в полусреднем весе между Леоном Эдвардсом и Белалом Мухаммадом. В соглавном бою состоится реванш Тома Аспиналла и Кертиса Блейдса. Полный кард доступен в материале по ссылке на сайте «СЭ».

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