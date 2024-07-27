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Сегодня, 15:00

UFC 304: трансляция боев турнира начнется в 1.00 28 июля

UFC 304 начнется в 1.00 28 июля в Манчестере
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Белал Мухаммад.
Фото Global Look Press
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Турнир по ММА UFC 304 состоится в ночь с 27 на 28 июля на арене Co-op Live в Манчестере (Великобритания). Промоушен принял решение провести ивент в удобное время для США. Начало турнира 1:00 по мск, бои основного карда стартуют в 5:00.

Главным событием вечера ММА станет титульный бой в полусреднем весе между Леоном Эдвардсом и Белалом Мухаммадом. В соглавном бою состоится реванш Тома Аспиналла и Кертиса Блейдса. Полный кард доступен в материале по ссылке на сайте «СЭ».

Посмотреть трансляцию турнира UFC 304 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

UFC: новости и обзоры поединков, рекорды и интервью бойцов, видео и фото, статистика и результаты турниров

Белал Мухаммад
Леон Эдвардс
UFC
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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