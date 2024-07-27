UFC 304: трансляция боев турнира начнется в 1.00 28 июля

Турнир по ММА UFC 304 состоится в ночь с 27 на 28 июля на арене Co-op Live в Манчестере (Великобритания). Промоушен принял решение провести ивент в удобное время для США. Начало турнира 1:00 по мск, бои основного карда стартуют в 5:00.

Главным событием вечера ММА станет титульный бой в полусреднем весе между Леоном Эдвардсом и Белалом Мухаммадом. В соглавном бою состоится реванш Тома Аспиналла и Кертиса Блейдса. Полный кард доступен в материале по ссылке на сайте «СЭ».

Посмотреть трансляцию турнира UFC 304 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

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