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Сегодня, 00:00

UFC 305: дата и главный бой — когда и где пройдет турнир

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Исраэль Адесанья.
Фото Global Look Press
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Турнир UFC 305, в главном событии которого пройдет поединок за титул в среднем весе между Дрикусом дю Плесси и Исраэлем Адесаньей, состоится в ночь на 18 августа в Перте (Австралия).

Бои начнутся в 5:00 по московскому времени. Посмотреть трансляцию турнира UFC 305 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Дю Плесси выиграл титул чемпиона среднего веса в январе, победив раздельным решением судей Шона Стрикленда. В активе Дрикуса 21 победа и два поражения.

Адесанья проиграл Стрикленду единогласным решением судей в сентябре 2023-го. У него 24 победы и три поражения.

UFC: новости и обзоры поединков, рекорды и интервью бойцов, видео и фото, статистика и результаты турниров в актуальном виде на сайте «СЭ».

Дрикус Дю Плесси
Исраэль Адесанья
UFC
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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UFC Fight Night: дата и главный бой — когда и где пройдет турнир