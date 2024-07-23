UFC 305: дата и главный бой — когда и где пройдет турнир

Турнир UFC 305, в главном событии которого пройдет поединок за титул в среднем весе между Дрикусом дю Плесси и Исраэлем Адесаньей, состоится в ночь на 18 августа в Перте (Австралия).

Бои начнутся в 5:00 по московскому времени. Посмотреть трансляцию турнира UFC 305 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Дю Плесси выиграл титул чемпиона среднего веса в январе, победив раздельным решением судей Шона Стрикленда. В активе Дрикуса 21 победа и два поражения.

Адесанья проиграл Стрикленду единогласным решением судей в сентябре 2023-го. У него 24 победы и три поражения.

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