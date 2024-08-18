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Сегодня, 01:30

UFC 305 Дю Плесси — Адесанья: началась прямая трансляция боев турнира смотреть

Турнир UFC 305 начался в городе Перт
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Дрикус Дю Плесси.
Фото Global Look Press
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В городе Перт на стадионе «RAC Arena» начался турнир UFC 305, который проходит в ночь с субботы на воскресенье, с 17 на 18 августа. В Австралии стартовали ранние прелимы. Бои предварительного карда начнутся в 03.00, а основного карда — в 05.00 мск.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию главных поединков вечера ММА. Посмотреть трансляцию турнира UFC 305 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

В главном событии UFC 305 подерутся южноафриканский чемпион UFC в среднем весе Дрикус Дю Плесси и нигерийский экс-обладатель титула Исраэль Адесанья. В соглавном поединке встретятся бойцы наилегчайшего веса Стив Эрцег (Австралия) и Кай Кара-Франс (Новая Зеландия).

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта

Дрикус Дю Плесси
Исраэль Адесанья
UFC
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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