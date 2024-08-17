UFC 305 Дю Плесси — Адесанья: расписание и результаты боев турнира

Турнир UFC 305 пройдет в городе Перт на стадионе «RAC Arena» и начнется в ночь с субботы на воскресенье, с 17 на 18 августа. В главном поединке вечера сойдутся южноафриканец Дрикус Дю Плесси и нигериец Исраэль Адесанья в споре за пояс в среднем весе.

Старт ранних прелимов в 01.30 мск. Бои предварительного карда начнутся в 03.00, а основного карда — в 05.00 мск.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию главных поединков вечера ММА.

UFC 305 Дю Плесси — Адесанья: расписание и результаты боев турнира

Предварительный кард UFC 305 Тяжелый вес: Джуниор Тафа (Австралия) — Вальтер Уокер (Бразилия)

Полулегкий вес: Джош Кулибао (Австралия) — Рикардо Рамос (Бразилия)

Женский наилегчайший вес: Кейси О'Нилл (#15, Австралия) — Луана Сантос (Бразилия)

Полулегкий вес: Джек Дженкинс (Австралия) — Герберт Бернс (Бразилия)