UFC 306: когда следующий номерной турнир и бои главного карда
На турнире UFC 306 состоятся два титульных поединка
Турнир UFC 306 пройдет в ночь с 14 на 15 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Вечер единоборств начнется в 2.30 15 сентября по московскому времнеи. Бои основного карда стартуют в 5:00 мск.
Зрители увидят следующие поединки:
- Легчайший вес. Титульный бой. Шон О'Мэлли (США) — Мераб Двалишвили (Грузия)
- Женский наилегчайший вес. Титульный бой. Алекса Грассо (Мексика) — Валентина Шевченко (Киргизия)
- Полулегкий вес. Брайан Ортега (США) — Диего Лопес (Бразилия)
- Легкий вес. Дэниел Зеллхубер (Мексика) — Эстебан Рибович (Аргентина)
- Наилегчайший вес. Роналдо Родригез (Мексика) — Оде Осборн (Ямайка)
- Легчайший вес. Рауль Росас-младший (Мексика) — Аори Кюиленг (Китай)
- Женский легчайший вес. Ирэн Алдана (Мексика) — Норма Дюмонт Виана (Бразилия)
- Легкий вес. Мануэль Торрес (Мексика) — Игнасио Бахамондес (Чили)
- Наилегчайший вес. Эдгар Чайрез (Мексика) — Кевин Борджас (Перу)
- Женский минимальный вес. Язмин Ауреги (Мексика) — Кетлен Соуза (Бразилия)