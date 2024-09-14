UFC 306: прямая трансляция боев главного карда турнира начнется в 5.00 15 сентября

Турнир UFC 306 состоится в Лас-Вегасе в ночь на 15 сентября 2024

Турнир по смешанным единоборствам UFC 306 пройдет в ночь с 14 на 15 сентября. Вечер ММА примет арена «Sphere» (Сфера) в Лас-Вегасе, штат Невада (США). Трансляция прелимов начнется в 2.30 по московскому времени, основной кард начнется в 5.00 мск.

В главном поединке вечера ММА подерутся за титул чемпиона UFC в легчайшем весе действующий чемпион Шон О'Мэлли и претендент на пояс Мераб Двалишвили. В соглавном бою назначен поединок за титул в наилегчайшем дивизионе между Алексой Грассо и Валентиной Шевченко.

Следите за результатами UFC 306 в матч-центре на нашем сайте. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию основных событий турнира. Смотреть все бои UFC 306 можно на телеканале «Матч! Боец» и в онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Трансляцию основного карда покажут бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru.

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