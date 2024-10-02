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Сегодня, 06:00

UFC 307: главный кард боев турнира и где смотреть трансляцию

UFC 307 пройдет в Солт-Лейк-Сити 6 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Халил Раунтри.
Фото Global Look Press
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Турнир UFC 307 пройдет в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США) в ночь с 5 на 6 октября. Начнется ивент с прелимов в 01.00 мск, основной кард ожидается в 05.00 мск.

В главном событии вечера состоится титульный поединок в полутяжелом весе между Алексом Перейрой и Халилом Раунтри. В соглавном событии ивента запланирован женский титульный бой между Ракель Пеннингтон и Джулианной Пеньей. «СЭ» публикует главный кард вечера ММА.

Главный кард UFC 307

Алекс Перейра — Халил Раунтри

Ракель Пеннингтон — Джулианна Пенья

Жозе Альдо — Марио Баутиста

Кетлин Виейра — Кайла Харрисон

Роман Долидзе — Кевин Холланд

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 307. Трансляцию турнира в полном объеме покажут телеканал «Матч Боец» и официальная платформа UFC Fight Pass. Бои основного карда будут доступны на телеканале «Матч ТВ».

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