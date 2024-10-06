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Сегодня, 01:30

UFC 307: началась прямая трансляция боев турнира

Начался турнир по смешанным единоборствам UFC 307
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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В Солт-Лейк Сити (США) стартовал турнир по смешанным единоборствам UFC 307. Поединки проходят в «Дельта-Центре», в 1.30 по московскому времени начинается предварительный кард.

Бои турнира в прямом эфире в полном объеме показывают телеканал «Матч! Боец» и онлайн-платформа UFC Fight Pass. Контент сервиса доступен при наличии подписки.

Главный кард стартует в 5.00 мск, эти поединки также покажут «Матч ТВ», сайт телеканала matchtv.ru и онлайн-платформы «Okko» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).

На UFC 307 состоятся два титульных поединка. Алекс Перейра будет защищать пояс в полутяжелом весе в бою с Халилом Раунтри-младшим, а Джулианна Пенья попытается отобрать титул в женском легчайшем весе у Ракэль Пеннингтон.

Кроме того, в главном карде состоятся поединки Жозе Алдо — Марио Баутиста, Роман Долидзе — Кевин Холлэнд и Кетлин Виера — Кайла Харрисон.

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