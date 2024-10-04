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Сегодня, 20:00

UFC 307: время начала трансляции боев турнира

UFC 307 пройдет Солт-Лейк-Сити 6 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Жозе Альдо.
Фото Global Look Press
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Турнир UFC 307 пройдет на арене Delta Center в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США) в ночь с 5 на 6 октября. Вечер ММА начнется с прелимов в 1.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 5.00 мск.

В главном событии ивента действующий чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра проведет защиту титула в поединке против бразильского бойца Халила Раунтри. В соглавном бою UFC 307 американки Ракель Пеннингтон и Джулианна Пенья подерутся за чемпионский пояс в женском легчайшем весе. Также в октагон выйдут бразилец Жозе Альдо и Марио Баутиста из США.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 307. Трансляцию турнира в полном объеме покажут телеканал «Матч Боец» и официальная платформа UFC Fight Pass. Бои основного карда будут доступны на телеканале «Матч ТВ».

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