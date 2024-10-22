UFC 308: дата и главный кард турнира

Номерной турнир UFC 308 пройдет в субботу, 26 октября. Вечер ММА состоится в спортивном комплексе Etihad Arena в Абу-Даби (ОАЭ). Турнир начнется с прелимов в 17.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 21.00 мск. Главный бой ожидается около 23.15 мск.

В главном событии вечера подерутся Илия Топурия и Макс Холлоуэй за титул в полулегком весе. В соглавном бою в октагон выйдут Роберт Уиттакер и Хамзат Чимаев. Также в основном карде выступят российские бойцы: Магомед Анкалаев против Александра Ракича, Шарабутдин Магомедов против Армена Петросяна.

Основной кард UFC 308

Илия Топурия — Макс Холлоуэй

Роберт Уиттакер — Хамзат Чимаев

Лерон Мерфи — Дэн Иге

Магомед Анкалаев — Александр Ракич

Шарабутдин Магомедов — Армен Петросян.

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