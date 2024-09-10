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Сегодня, 13:00

UFC 308: дата турнира и главные бои в карде

Турнир UFC 308 с главным боем Топурия — Холлоуэй пройдет 26 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Хамзат Чимаев.
Фото Global Look Press
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Турнир UFC 308 пройдет 26 октября на Etihad Arena в Абу-Даби (ОАЭ). Вечер ММА возглавит титульный поединок чемпиона в полулегком весе испанца Илии Топурия и и обладателя пояса BMF американца Макса Холлоуэя. В соглавном бою встретятся экс-чемпион в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер российский боец, представляющий ОАЭ Хамзат Чимаев.

Время начала турнира в 17.00 по московскому времени. Бои основного карда начнутся в 21.00 по мск.

Главный поединок турнира, в котором Илия Топурия сразится с Максом Холлоуэйем начнется не раньше 21.00 по московскому времени. На турнире выступят еще трое бойцов из России: Александр Волков в поединке с французом Сирилом Ган, Магомед Анклаев с сербом Александром Ракичем и Шарабутдин Магомедов с арменином Арменом Петросяном.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. Смотреть все бои турнира можно на телеканале «Матч! Боец» и в онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Поединки основного карда вечера ММА в США покажут бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru.

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта

Илия Топурия
Макс Холлоуэй
Роберт Уиттакер
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ММА

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