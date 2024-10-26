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UFC 308: когда начнется и где смотреть в прямом эфире

Турнир UFC 308 состоится в Абу-Даби (ОАЭ) 26 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Хамзат Чимаев.
Фото AFP
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Турнир по смешанным единоборствам UFC 308 состоится в спортивном комплексе Etihad Arena в Абу-Даби (ОАЭ) в субботу, 26 октября. Начало — в 17.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 21.00 мск.

В главном событии вечера состоится поединок за титул в полулегком весе между испанцем, грузинского происхождения Илией Топурией и американским бойцом Максом Холлоуэем. В соглавном бою сойдутся россиянин, представляющий ОАЭ, Хамзат Чимаев и австралиец Роберт Уиттакер.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию ивента. Трансляцию UFC 308 в полном объеме покажут на телеканале «Матч! Боец» и на платформе UFC Fight Pass. На «Матч ТВ» прямая трансляция вечера ММА будет доступна с 19.15 до 21.30, главные бои в эфире федерального телеканала покажут в записи после 0.55 мск.

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